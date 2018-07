Geração cárie zero

Recomenda-se escovar os dentes das crianças três vezes ao dia, após as principais refeições.

Assim, mesmo com a ingestão de um lanche no meio da manhã e outro no meio da tarde, a boca estará protegida

Como durante o sono não se pode contar com a proteção da saliva, a escovação mais importante é a feita antes de dormir. Crianças acima de 1 ano não devem ser amamentadas durante a madrugada, mesmo com leite materno

Até os 6 meses recomenda-se o aleitamento exclusivo, que auxilia no desenvolvimento dos ossos e músculos da face. Após essa fase devem ser introduzidos alimentos peneirados, depois amassados, desfiados e em pedaços. Por volta de 1 ano, a criança deve receber alimentação similar à da família, pois a mastigação é importante para o crescimento harmônico da arcada dentária

Alimentos açucarados,

principalmente os de consistência pastosa, elevam o risco de cáries. É preferível que sejam consumidos esporadicamente e como sobremesa, não entre as refeições

Bebidas ácidas devem ser ingeridas geladas e com o uso de um canudo. A baixa temperatura diminui a velocidade da reação química que causa a desmineralização, e o canudo restringe o contato do líquido com os dentes