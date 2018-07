Geração de entulho cresce 7,2% em 2011

Para Carlos Silva Filho, diretor da Abrelpe, é um sinal do crescimento do que ele chama de "indústria do puxadinho". Em teoria, grandes construtoras têm projetos de aproveitamento das sobras e são obrigadas a destinar seus entulhos - quantidade que, por isso, acaba ficando fora do cálculo oficial. Já as obras particulares e pequenas podem passar sem controle.

No ano passado, foram coletados pelos municípios mais de 33 milhões de toneladas de resíduos de construção. / G.G.