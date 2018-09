Geração de meias-verdades

O debate partidário reduzido ao pingue-pongue das acareações de tipo policial nem resolve os impasses da República nem informa o eleitor sobre os verdadeiros dilemas do País. A nossa consciência cidadã deve alarmar-se com a concepção de política que por esse meio chega às novas gerações. A técnica da desqualificação da palavra do adversário enraizou-se de tal modo entre nós que a verdade vem passando por mentira e a mentira por verdade. O que vimos nos confrontos foi a deterioração da política, o eleitor levado à insegurança quanto ao que representam os candidatos. Numerosos eleitores descobriram-se privados de elementos de convicção para julgar e decidir. A superficialização da política, no fundo, é uma técnica de poder.

Dela faz parte a maledicência, que envenenou esse debate eleitoral e que vem de longe, firmando-se como técnica dos setores politicamente inseguros, na direita e na esquerda, quanto à própria identidade, um meio de destruir a identidade do adversário para sobre as ruínas da do outro construir residualmente a própria. O discurso corrosivo no lugar no discurso propositivo e doutrinário. Este tornou-se o mais deplorável e impolítico traço do que Tancredo Neves chamou de Nova República. Desde antes do primeiro mandato de Lula, o PT já se empenhava em desqualificar a obra de Fernando Henrique Cardoso no governo. Obra que, em oito anos, Lula não conseguiu superar nas questões essenciais, limitando-se a plagiar o antecessor e a desqualificá-lo como intelectual. Seu maior mérito foi justamente o de não ter alterado substancialmente os rumos do Estado e as orientações que herdou. Desqualificar o adversário parece constituir o cerne de uma mudança na cultura política, que quase sugere o nascimento de um novo regime político, diverso da democracia que imaginamos estar construindo. Todos se lembram de Marta Suplicy definindo Geraldo Alckmin como "picolé de chuchu" ou fazendo insinuações sobre Gilberto Kassab por não ser casado nem ter filhos. O PSDB e seus aliados, equivocadamente, não se importaram com a gravidade antirrepublicana dessa cultura que, em suas consequências, reduz o Estado à condição de colônia de um partido político.

A campanha eleitoral de agora acabou sonegando ao eleitor informações decisivas. Os debates na TV foram conduzidos para ocultar as virtudes e competências dos candidatos que as têm. Estamos morrendo politicamente. A cultura de botequim se impôs à campanha: político bom é quem peita, xinga, deprecia e debocha, não o político que pensa e decide. Além do mais, o País tornou-se refém de um sistema de reprodução de privilégios em que se anulam as conquistas republicanas, com a notória criminalização da alternância de poder. Estamos instituindo a hereditariedade do mandato e o poder como herança pessoal e como bem privado.

A sorrateira infiltração do tema do aborto na agenda do debate bem mostra a quantas andamos. As religiões quiseram presidir o processo político, desrepublicanizando a República, que não é confessional; é secular e laica. Aborto não é tema da Presidência da República. Quando muito é tema do Ministério da Saúde. Qualquer deputado federal pode apresentar projeto de lei que legalize o aborto. Pode o presidente vetar a lei se aprovada, mas pode o legislativo derrubar o veto, contra os compromissos eleitorais que o presidente tenha eventualmente assumido. A vida, sem dúvida, é um grande e essencial assunto político. Por que, então, não se debateu a vida? Vida não é meramente a sobrevivência do ser que corre o risco de ser abortado, roubado no privilégio de viver. Vida é muito mais. Deveria ser. Que vida? Certamente, não a do clientelismo do Bolsa-Família, cativeiro eleitoral dos condenados da terra, os sem futuro, aos quais o populismo de hoje nada mais tem a oferecer. Por que não se debateu isso? Porque a compra da consciência dos carentes e a da consciência culpada dos fartos vetou que esse tema essencial fosse devidamente discutido. Questionar o Bolsa-Família, mesmo com razão, é perder votos.

É estranhíssimo que os intelectuais dominados pela soberba de se presumirem as únicas inteligências progressistas do País, que não são, não tenham se referido em seus manifestos a temas preocupantes de interesse das novas gerações. Destaco o grave fato de que, dias antes da confirmação de Michel Temer como candidato à Vice-presidência da República, na chapa de Dilma Rousseff, tenha o PMDB estabelecido como item programático de suas orientações políticas no poder a instituição do ensino pago na universidade pública. É um retrocesso em conquista histórica do povo brasileiro. É estranho que o problema não tenha sido debatido pelos candidatos à Presidência e mesmo pelos candidatos às funções legislativas. Indício da ausência de efetivos interlocutores no imaginário do poder sem povo.

JOSÉ DE SOUZA MARTINS É PROFESSOR EMÉRITO DA FFLCH-USP E AUTOR DE A APARIÇÃO DO DEMÔNIO NA FÁBRICA (EDITORA 34)