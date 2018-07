Gerador falha e hospital fica sem energia no RS A interrupção da energia elétrica causou transtornos no maior hospital do litoral norte gaúcho, na manhã de ontem. Após falha no gerador do Hospital de Tramandaí, médicos, enfermeiros e auxiliares tiveram de manter manualmente, durante três horas, a respiração de 11 adultos e 13 bebês internados na UTI.