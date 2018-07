Geraldo Júlio abre vantagem sobre Costa em Recife, diz Datafolha

O candidato apoiado pelo governador Eduardo Campos (PSB) está 11 pontos à frente de Costa, que está em segundo lugar com 23 por cento da preferência dos eleitores.

Na pesquisa anterior do Datafolha, feita nos dias 28 e 29 de agosto, ambos Estavam empatados com 29 por cento da preferência do eleitorado.

O candidato petista está tecnicamente empatado com o candidato Daniel Coelho (PSDB), que cresceu 7 pontos percentuais desde a última sondagem, de 12 para 19 por cento.

Em terceiro lugar apareceu o candidato do DEM, Mendonça Filho, que já esteve no segundo lugar, e agora tem 8 por cento da intenção de voto, ante 9 por cento na pesquisa anterior.

Seis por cento afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhuma das opções, e 7 por cento dos entrevistados se declaram indecisos ou não responderam.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Realizada entre os dias 10 e 11 de setembro, encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com a TV Globo, a pesquisa ouviu 959 pessoas.

(Por Daniela Ades em São Paulo)