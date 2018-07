Geraldo Julio garante eleição no 1o turno em Recife

Com 100 por cento das seções apuradas, Geraldo Julio atingiu 51,15 por cento dos votos válidos. Segundo colocado, Daniel Coelho (PSDB) atingiu 27,65 por cento e Humberto Costa (PT) ficou com 17,43 por cento.

A pesquisa boca de urna do Ibope divulgada após o fechamento das urnas apontava incerteza na vitória do candidato já no primeiro turno.

Em Recife, o PSB, do governador pernambucano Eduardo Campos, rompeu uma aliança que tinha com o PT na cidade para lançar o nome de Julio ao comando da capital.

Depois de largar com apenas um dígito nas intenções de voto, o socialista cresceu e manteve-se à frente das pesquisas de intenção de voto desde o começo de setembro.

O resultado é uma perda maior para o senador Humberto Costa, que saiu candidato após uma intervenção do PT nacional na capital pernambucana. Ele começou a disputa na frente em Recife, cidade que o PT governa há 16 anos, mas perdeu 19 pontos percentuais nos levantamentos do Ibope.

O senador petista tinha apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez participações no programa de televisão do correligionário.

Já Coelho, que teve como fiador o presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, sai como um dos destaques da eleição na capital pernambucana, pelo bom desempenho numa cidade em que os tucanos não têm tradição logo em sua primeira candidatura majoritária.

(Por Hugo Bachega, em Brasília)