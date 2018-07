Geraldo sai do ar

Grande aposta para salvar a audiência vespertina da Record - ponto fraco da emissora - Geraldo Brasil já tem data para sair do ar: 18 de dezembro.

Parte do horário da atração será substituída por um programa diário, uma espécie de resumão com entrevistas e melhores momentos de A Fazenda, comandado por Babi Xavier. A outra parte será ocupada por séries enlatadas e Pica-Pau.

A derrocada de Geraldo Brasil se deu menos de três meses após a sua estreia, em julho. A atração, que estreou com média de 7 pontos de ibope, foi caindo gradativamente em audiência, e hoje chega a amargar média de 3 pontos. A Record sonhava em dar 10 pontos de ibope no horário.

E olha que não foi por falta de tentativas. Em busca da tão sonhada audiência, o programa apelou a valer. Faturou muito durante a primeira edição de A Fazenda, com a história dramática do ex-Pânico Carlinhos. Mas derrapou em concursos de funk, gincanas entre loiras e morenas e troca de farpas com Sônia Abrão (RedeTV!).

Com o fim do programa, Geraldo espera por uma atração semanal, aos sábados, antes do Melhor do Brasil. Promessa da Record.