Gerdau antecipa manutenção em unidades da Açominas e Siderperú A Gerdau, maior produtora de aços longos do Brasil, resolveu antecipar os trabalhos de manutenção programados em suas operações nas subsidiárias Gerdau Açominas e Siderperú, o que deve reduzir a produção destas unidades. De acordo com comunicado ao mercado, divulgado nesta terça-feira, a manutenção do alto forno 1 da Gerdau Açominas será iniciada em 15 de dezembro e deve se estender até 15 de março de 2009. "A produção de ferro gusa deverá ser reduzida em aproximadamente 720 mil toneladas, cerca de 16 por cento da capacidade anual", informou a empresa. A Siderperú paralisou suas atividades na segunda-feira, e deverá retomar as operações "de forma gradual" em janeiro do próximo ano. "Algumas áreas, como o alto forno, cuja manutenção requer mais tempo, continuarão paralisadas até março de 2009", afirmou a Gerdau no comunicado. De acordo com a siderúrgica, durante o período de parada destas unidades os clientes serão abastecidos com estoques formadas nas operações. Os funcionários irão se revezar entre atuar nos serviços de manutenção e usufruir férias, informou a empresa. (Reportagem de Renato Andrade)