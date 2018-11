Gerente de banco é feita refém em Sorocaba-SP

Além da gerente, foram rendidos o marido dela, uma filha de cinco anos do casal e uma jovem de 21 anos, prima da mulher. Na manhã de hoje, uma parte do bando saiu com o carro da família levando a gerente, enquanto os demais ficaram vigiando os outros familiares. Um segurança negou-se a abrir a agência, mas os ladrões arrombaram a porta e o renderam. Ele teve tempo, no entanto, de acionar a polícia.

Policiais militares cercaram o banco, mas os bandidos escaparam, sem roubar nada. Avisados, os que estavam na casa liberaram os reféns e também fugiram. O carro da família foi abandonado no Jardim Maria do Carmo, na zona norte da cidade. A Delegacia Contra Sequestros, que investiga o caso, acredita na ação de uma quadrilha. A mesma forma de agir foi usada no assalto a outra agência na mesma região, no mês passado.