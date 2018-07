Gerente de banco evita golpe do bilhete contra idosa Uma aposentada de 80 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado, no bairro de Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, mas foi salva pelo gerente do banco. A idosa foi a uma agência bancária e solicitou um saque de R$ 25 mil da poupança. O gerente desconfiou e perguntou o motivo da retirada. A cliente respondeu que era para comprar um "bilhete premiado", em valor bem mais alto, de R$ 440 mil.