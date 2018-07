Gerente do tráfico de drogas de favela no Rio é preso O traficante Leonardo Silva de Andrade, de 22 anos, conhecido como Nado, foi preso ontem por agentes da 59ª DP, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Antônio Teixeira, Leonardo era considerado o gerente do tráfico de entorpecentes da favela Vila Operária. Com ele os agentes apreenderam 2.080 pedras de crack, um revólver calibre 38 e um caderno com anotações do tráfico.