Gerente e filhos são sequestrados em assalto a joalheria

SOROCABA - Para assaltar uma joalheria, na região central de Sorocaba, na madrugada desta quinta-feira, 10, integrantes de uma quadrilha invadiram a casa e sequestraram os três filhos da gerente do estabelecimento, que mora em Votorantim, cidade vizinha. As crianças, de 7, 12 e 15 anos, foram levadas em um carro pelos bandidos, enquanto outros obrigavam a mulher a ir com eles até a joalheria e abrir portas e cofres. Eles ameaçavam assassinar as crianças caso algo desse errado. Após o saque, a mulher e os filhos foram libertados em locais diferentes. Um dos carros usados na ação era furtado e foi incendiado pelos bandidos.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes invadiram a casa e renderam a gerente quanto ela acabava de chegar do trabalho, às 18h30 de quarta-feira. Eram pelo menos cinco homens, armados com revólveres e pistolas, com bonés na cabeça e o rosto coberto com capuz. Os bandidos, que demonstravam haver planejado cuidadosamente o roubo, permaneceram até as 5 horas da madrugada na residência fazendo ameaças e aterrorizando a família. Nesse horário, três integrantes do grupo saíram da casa levando as crianças em um carro. Em seguida, os outros obrigaram a mulher a entrar em seu próprio veículo e seguir com eles até a joalheria.

Sempre ameaçada, ela abriu o estabelecimento para que eles efetuassem o roubo. A loja foi saqueada. Os bandidos fugiram levando o carro da gerente, que foi deixada próxima do local. Eles ordenaram que ela não avisasse a polícia, caso contrário não veria os filhos. As crianças foram libertadas no bairro Barcelona, em Sorocaba, e caminharam até a casa da avó. A família conseguiu localizar a mãe. O carro usado para sequestrar as crianças foi abandonado e incendiado no bairro Santo Antonio, em Votorantim. Segundo a PM, o veículo tinha sido roubado há cerca de um ano. A joalheria é tradicional na cidade, mas o valor das joias roubadas não foi divulgado. Até o final da tarde, a polícia não tinha conseguido prender os bandidos.