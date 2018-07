Gerente financeiro de líder da Coreia do Norte deserta na Rússia

Yun Tae Hyong, do Korea Daesong Bank, desapareceu na semana passada em Nakhodka, no extremo leste russo, com 5 milhões de dólares, de acordo com o jornal JoongAng Ilbo.

O Daesong Bank é suspeito, de acordo com o governo dos EUA, de estar sob o controle do “Escritório 39” do governo da Coreia do Norte, um departamento que se acredita esteja financiando atividades ilícitas, incluindo a compra de bens de luxo que são proibidos sob sanções da ONU.

O banco foi parar na lista negra do Departamento do Tesouro dos EUA em 2010.