Gesso também traz benefícios à lavoura Segundo o pesquisador Cristiano Andrade, do IAC, o gesso agrícola, ou fosfogesso, é uma alternativa para a redução do efeito tóxico do alumínio e para o fornecimento de cálcio em profundidade no solo. "Esse material é subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados concentrados e, portanto, sua aquisição tem baixo custo", afirma. Como a solubilidade do gesso é cerca de 180 vezes superior à do calcário, seu uso permite uma fácil reação após a aplicação no solo, além de uma rápida movimentação em profundidade (com a água da chuva, por exemplo), melhorando as condições gerais para crescimento radicular da planta, abaixo da camada superficial, explica. "Cabe ressaltar, porém, que o gesso agrícola não é um corretivo da acidez e não aumenta o pH do solo. Ele apenas alivia problemas de excesso de alumínio e fornece cálcio." Isso significa que, mesmo se o produtor optar pelo uso do gesso, não se deve reduzir a dose de calcário, pois a função de ambos é complementar. A gessagem deve ser feita cerca de 60 a 90 dias após a calagem, principalmente em solos com a camada superficial - de zero a 20 centímetros) - ácida. INFORMAÇÕES: IAC, tel. (0--19) 3231-5422 ramal 188