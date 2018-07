Gestantes protestam em SP contra restrição de doulas

A marcha foi promovida pelo Movimento de Humanização do Parto e pediu a liberação da presença das doulas nas maternidades. As doulas são acompanhantes treinadas para oferecer à gestante suporte físico e psicológico durante o parto.

Durante a semana, as maternidades Santa Joana e Pro Matre, que pertencem ao mesmo grupo, estabeleceram que a gestante só terá direito a um acompanhante durante o parto. Portanto, teriam de optar entre a doula e o pai do bebê, por exemplo. A reação das comunidades ligadas ao parto foi bastante negativa. As maternidades acabaram cedendo em parte, ao permitirem também as doulas, mas desde que elas passem por cadastramento e tenham formação de enfermeira, psicóloga, terapeuta ou fisioterapeuta.

Entretanto, de acordo com Ana Cristina Duarte, uma das organizadoras da manifestação, para ser doula, a mulher precisa apenas de um curso de capacitação. "Eles Grupo Santa Joana criaram um cadastro que não é de doulas. É de enfermeiras, psicólogas, terapeutas. As doulas continuam sendo limitadas na sua atuação", disse. Segundo Ana Cristina, a presença da doula é importante porque contribui para a diminuição do número de cesáreas e dos procedimentos invasivos, além de trazer segurança à futura mãe.

Na capital paulista, 300 mulheres atuam como doulas, sendo que 100 delas fazem o trabalho voluntariamente. De acordo com Ana Lúcia Keunecke, advogada do movimento, o Santa Joana e o Pro Matre Paulista são as maternidades com maior índice de cesarianas do município.

Por meio de nota, o Grupo Santa Joana informou que o recadastramento das doulas faz parte das atualizações do grupo, que vem revisando constantemente seus procedimentos internos em prol dos pacientes. As doulas credenciadas poderão participar dos partos normais feitos na Unidade para Parto Normal. As doulas que não tiverem realizado o cadastro poderão ter acesso ao local como acompanhante, conforme opção da paciente. Nesse caso é permitido apenas um acompanhante por gestante. As informações são da Agência Brasil.