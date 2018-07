Gestão do Brasil contra sanção econômica ao Paraguai se formaliza

A presidente se preocupou nos últimos dias, segundo fontes do governo, em estabelecer uma posição equilibrada do país, mas sem abrir caminho para que o Brasil parecesse complacente com iniciativas futuras semelhantes de outras nações. Precisava parecer dura a ponto de não abrir precedentes, mas queria evitar o radicalismo de vozes que defendiam sanções econômicas ao Paraguai.

O Brasil, segundo fontes, focou sua atuação em garantir que não haveria sanções que "penalizassem o povo paraguaio" e defendeu que as punições ficassem no âmbito político.

Sobre a decisão de não estabelecer sanções econômicas, o Brasil trabalhou, desde a última semana, para convencer os vizinhos da necessidade de apenas bloquear o Paraguai das decisões e reuniões do Mercosul e Unasul. Apesar de não ter se manifestado até quinta-feira, a Argentina era vista como o maior defensor de medidas mais duras.

O impeachment de Lugo foi aprovado pelo Congresso do país em menos de dois dias sob alegação de má gestão após um conflito de retomada de posse deixar 17 mortos em uma região remota do país. No mesmo dia, o vice-presidente Federico Franco foi empossado na Presidência. O processo foi considerado pelos países vizinhos como uma quebra da democracia.

Ao lado do Brasil, o Uruguai defendia uma ação mais branda, mesmo sabendo que isso não faria o Paraguai mudar de posição. Segundo uma fonte brasileira que participou das reuniões, os países acabaram desistindo de pressionar o Paraguai a antecipar as eleições.

Reunidos na cidade de Mendoza, na Argentina, chefes de Estado do Mercosul ratificaram a decisão de suspender os direitos políticos do Paraguai no bloco em represália à destituição de Lugo. O país, que não será alvo de sanções comerciais, não poderá ser reintegrado ao grupo até que realizem eleições, previstas para abril de 2013.

A decisão abriu caminho para que Brasil, Argentina e Uruguai definissem a entrada da Venezuela no bloco, ao que o Congresso do Paraguai se opunha.

ENTRADA DA VENEZUELA

Além disso, o Brasil tratou de assegurar que a aprovação da entrada da Venezuela como membro permanente do bloco, caso se confirmasse, fosse juridicamente legítima e sem possibilidade de contestação pelo Paraguai em seu retorno ao bloco.

A presidente Dilma chegou a chamar a Mendoza nesta sexta-feira o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, que estava em Porto Alegre. Ele chegou no meio da manhã, discutiu com ela os termos e acompanhou as reuniões com os demais presidentes.

A visão que predominou foi que, à luz do Protocolo de Ushuaia (cláusula democrática do Mercosul), ao ser suspenso o Paraguai deixava de ser "membro-parte" do Mercosul, possibilitando que a decisão de incluir um novo membro fosse tomada pelos outros três integrantes -Brasil, Argentina e Uruguai-, que já haviam aprovado em seus parlamentos a adesão da Venezuela.

"Os presidentes tiveram uma longa discussão jurídica e, com base nela, a entrada da Venezuela foi aprovada", disse uma fonte do governo brasileiro. A decisão foi contestada pelo governo do Paraguai, que considerou ilegal e ilegítima a inclusão da Venezuela no bloco.

Segundo outra fonte do governo, os três países acertaram com a Venezuela que, uma vez no bloco, o país deverá reverter a decisão de não mais fornecer petróleo ao Paraguai e não poderá deliberar sobre o retorno paraguaio ao Mercosul, quando o bloco considerar que a democracia estiver restabelecida naquele país.

(Reportagem de Ana Flor)