Gestão Haddad divulga calendário da inspeção veicular A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira o cronograma da inspeção veicular para este ano. Os primeiros veículos atingidos pela medida são os que têm placas de final 1. Nesse caso, o prazo da vistoria ambiental começa no próximo dia 1 e termina em 30 de abril. Caminhões seguem outro calendário. A tabela com as datas da inspeção podem ser vistas no Diário Oficial, no seguinte endereço da internet: http://migre.me/cWGSv.