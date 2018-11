Get ready!

O MBA também tem seu Enem. Pré-requisito para entrar num curso em países de língua inglesa, o Graduate Management Admission Test (Gmat) avalia o candidato em matemática, inglês e raciocínio lógico. Em quatro horas, é preciso fazer 2 redações e 78 testes. Embora o conteúdo seja de nível básico, a prova é difícil, diz Marcelo Ramos, diretor em Nova York da MBA House, que prepara para cursos de pós nos EUA. "O brasileiro não está acostumado a exames que pedem agilidade de raciocínio e, em geral, tem falhas severas na língua inglesa."

"O candidato deve ter inglês afiado e se preparar por, no mínimo, um ano", diz Thais Burmeister Pires, gerente do Centro de Orientação EducationUSA, da Associação Alumni. O interesse pelo Gmat levou a Alumni a criar um curso para a parte de língua da prova, cujas aulas começam em julho.

Aprovado no MBA da Georgetown University, em Washington, Marco Veneziani, de 33 anos, estudou seis meses para passar no Gmat, em dezembro. E olha que ele cursou Administração nos EUA. "Até americanos têm dificuldades. É preciso atenção e pressa; há pouco tempo para escapar das pegadinhas."

Enquanto o Gmat privilegia raciocínio, outro exame obrigatório, o Test of English as a Foreign Language (Toefl), avalia de modo mais profundo a compreensão da língua. Para a gerente do Departamento Acadêmico da Cultura Inglesa, Lizika Goldcheleger, o melhor meio de se preparar para ele é ficar familiarizado com o tipo de questões. "O aluno deve focar no inglês que já tem e potencializá-lo."