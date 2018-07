Gianecchini deve receber alta nos próximos dias

Em agosto do ano passado, ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T, um tipo mais raro de câncer que atinge os linfonodos (sistema de defesa do organismo).

No último dia 12, Gianecchini foi submetido ao transplante de células-tronco hematopoéticas. O procedimento realizado foi um transplante autólogo - ou seja, ele não precisou de doador e usou suas próprias células-tronco no procedimento. Suas células foram coletadas anteriormente e as células-tronco foram separadas e mantidas congeladas, para serem reinfundidas.

Segundo boletim do hospital, ele manterá os controles médicos periódicos para acompanhamento.