Gianecchini inicia quimioterapia contra linfoma

A quimioterapia deveria ter começado na quinta-feira, mas foi adiada por causa de problemas durante a cirurgia para implantação de um cateter venoso central - tubo plástico usado para aplicar o medicamento.

Na cirurgia, realizada pelo médico Raul Cutait, segundo a assessoria do hospital, houve uma perfuração da veia subclávia - o que provocou um sangramento que teve de ser estancado. Por isso, a quimioterapia foi adiada.

Apesar dos rumores de que Cutait teria sido afastado da equipe que cuida do ator depois do incidente, a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês nega. Segundo a assessoria, Cutait é o médico responsável pela cirurgia de hérnia a que o ator se submeteu em junho e, desde então, o acompanha e faz visitas frequentes.

Segundo a oncologista Ana Cornacchioni, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), complicações como essa podem ocorrer, mas não são comuns. "Pacientes com linfoma costumam ter alteração no sistema de coagulação do sangue, o que favorece o sangramento", explica Guilherme Pitta, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular.