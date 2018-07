Gianecchini não tem previsão de alta

Antes de dar início à quimioterapia, o ator Reynaldo Gianecchini - que descobriu recentemente ser portador de um câncer no sistema linfático - precisa se curar de uma faringite. As informações são do infectologista David Uip, membro da equipe médica que acompanha o ator.

"Acredito que entre hoje (ontem) e amanhã (hoje) vamos conseguir saber com certeza qual é o tipo de tumor que o afeta. Antes disso não é possível dar início ao tratamento ou prever quanto tempo ele deve durar", afirmou o médico, desmentindo os boatos de que o Gianecchini teria alta já na semana que vem.

Boletim médico divulgado ontem pela assessoria do Hospital Sírio-Libanês, onde o ator está internado, confirmou que Gianecchini é portador de um linfoma não Hodgkin. Mas esse tipo de linfoma se subdivide em 20 categorias diferentes. Segundo Uip, o estado de saúde do ator é "excelente".