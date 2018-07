Gianecchini passa bem e não há previsão de alta

O ator Reynaldo Gianecchini está com linfoma não Hodgkin. A doença, que atinge os linfócitos (células de defesa do organismo), foi diagnosticada após o ator ser internado no hospital com suspeita de faringite. Em comunicado divulgado ontem pela Central Globo de Comunicação, Gianecchini falou sobre a doença. "Estou pronto para a luta e conto com o carinho e amor de todos vocês". O ator da Globo estava em cartaz com a peça Cruel, mas o espetáculo foi cancelado por tempo indeterminado.