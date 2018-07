Gianecchini recebe alta após químio e se diz ''muito forte''

O ator Reynaldo Gianecchini deixou ontem o hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, onde realiza tratamento contra um câncer no sistema linfático. Após receber alta médica, por volta das 15h20, Gianecchini conversou rapidamente com a imprensa e agradeceu o apoio do público. "Estou muito forte, e boa parte dessa força vem do amor e do carinho que estou recebendo das pessoas", afirmou.

O ator foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T - tipo mais raro da doença que afeta o sistema de defesa do organismo. O início do tratamento foi adiado por um sangramento durante a introdução do cateter venoso central há uma semana. Esse dispositivo é implantado para facilitar a aplicação de quimioterapia.

A doença, que atinge os linfócitos, foi diagnosticada após o ator ser internado no hospital com suspeita de faringite.

Gianecchini estava em cartaz com a peça Cruel, que estreou em 27 de junho no Teatro Faap, na zona oeste. O espetáculo foi suspenso por tempo indeterminado.