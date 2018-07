Gianecchini se submete a autotransplante de medula O ator Reynaldo Gianecchini, de 39 anos, vai se submeter a um autotransplante de medula óssea hoje no Hospital Sírio-Libanês. Em agosto de 2011, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T, tipo de câncer que atinge os linfonodos (sistema de defesa do corpo).