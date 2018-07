Gianecchini tem alta após visita de Lula O ator Reynaldo Gianecchini, de 39 anos, teve alta ontem do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por autotransplante de medula óssea no dia 12. Ele foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células T, tipo mais raro de câncer que atinge os linfonodos, sistema de defesa do organismo, em agosto. Ele passou por várias sessões de quimioterapia antes de ser internado para o transplante.