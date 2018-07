Gianecchini volta a fazer teatro e gravar novela O ator Reynaldo Gianecchini voltará a atuar na peça Cruel. Recuperando-se de um transplante de medula óssea, o ator de 39 anos retornará ao palco em março, no Teatro Faap, onde estava em cartaz quando, em agosto do ano passado, foi obrigado a interromper a temporada ao descobrir que estava com um linfoma não Hodgkin de células T - um tipo raro de câncer que atinge o sistema de defesa do organismo.