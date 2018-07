Gibi raro do Super-Homem será leiloado na Internet NOVA YORK (Reuters Life!) - Um exemplar raro do primeiro gibi do Super-Homem será posto em leilão pela Internet na sexta-feira, e, segundo especialistas, os lances podem voar tão alto quanto o próprio "homem de aço". "Action Comics # 1", publicado em junho de 1938, é considerado por especialistas em objetos colecionáveis o gibi mais valioso do mundo, avaliado em cerca de 126 mil dólares. "É o Santo Graal dos gibis", disse o especialista em histórias em quadrinhos Stephen Fishler, criador da escala de graduação de dez pontos que hoje é usada para avaliar gibis. "Este é o gibi que deu início a tudo. Antes dele, não existiam super-heróis. Não havia homens voadores. Os gibis nem eram tão populares assim. Foi o evento único mais importante na história das histórias em quadrinhos", acrescentou. Fundador da Metropolis Collectibles, de Nova York, Fishler vai dirigir o leilão do gibi -- criado por Jerry Siegel e Joe Schuster -- no site www.comicconnect.com. O leilão do "Action Comics # 1" começa na sexta-feira e será concluído em 13 de março. O vendedor não identificado comprou o gibi em 1950, quando tinha 9 anos de idade, depois de conseguir que seu pai lhe desse 35 centavos de dólar. "Muitas crianças compravam gibis nos anos 1950, mas quase todas acabavam jogando-os fora", disse Fishler. "Este sujeito compreendeu o valor que tinha e cuidou bem dele. Isso é algo que quase nunca acontece." O sócio comercial de Fishler, Vincent Zurzolo, disse que prevê uma guerra de lances pelo gibi, apesar dos tempos econômicos difíceis. "Enquanto o mercado imobiliário e o mercado de ações não param de cair, as vendas de gibis continuam muito fortes", afirmou. "Algumas pessoas estão tirando seu dinheiro de suas contas bancárias, onde o rendimento é baixo, e de ações que estão tendo rendimento fraco, e o investindo em ativos como gibis, moedas e outros objetos colecionáveis. Algo desse tipo é uma alternativa atraente a um mercado acionário fraco." Entre os fãs famosos do Super-Homem estão o comediante Jerry Seinfeld, o jogador de basquete Shaquille O'Neal e o ator Nicolas Cage, que deu a seu filho o nome Kal-el -- o nome de batismo do Super-Homem. (Reportagem de Michelle Nichols)