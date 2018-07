Gigante de e-commerce Alibaba começa a promover IPO

O Alibaba busca levantar mais de 21 bilhões de dólares em uma oferta pública inicial que irá avaliar a empresa em até 163 bilhões de dólares, naquele que deve ser o maior IPO de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. O Alibaba espera precificar o IPO entre 60 a 66 dólares por American Depositary Share. A empresa irá listar seus papéis na New York Stock Exchange.

Cerca de 300 pessoas que integram as forças de vendas dos seis bancos que subscrevem a oferta se reuniram na sede do Citigroup, em Greenwich Street, em Lower Manhattan, por uma hora, de acordo com uma fonte familiarizada com o encontro.

Além do Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley são os bancos coordenadores do IPO do Alibaba.

O vice-presidente-executivo do Conselho do Alibaba, Joe Tsai, respondeu perguntas e foi o principal apresentador, de acordo com a fonte. O motivo do encontro era fazer com que todos os bancos coordenadores do IPO estivessem em sintonia para ajudá-los a vender as ações, disse a fonte.

Um representante do Alibaba não quis comentar.

Analistas da indústria esperavam que o Alibaba tentasse ser avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, ficando entre as 20 maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos. O esforço de marketing em várias cidades vai determinar se o IPO do Alibaba, amplamente visto como um dos mais quentes de empresas de tecnologia no ano, será precificado acima da faixa inicial e vai aproximar-se desse patamar.

(Por Liana B. Baker)