Gigantes em campo para evitar fiasco

O festejado e estelar time do Barcelona colocará à prova hoje sua eficiência diante de um dos elencos mais vencedores da Europa nos últimos anos. O conjunto catalão recebe, às 17h45 (de Brasília), a Inter no Camp Nou com a pressão de ter de vencer para não complicar sua situação na Copa dos Campeões.

Acompanhe as partidas da rodada de hoje ao vivo, a partir das 15h30

O técnico Pep Guardiola tem problemas e/ou faz mistério para escalar o Barça. Messi e Ibrahimovic, duas das maiores estrelas da constelação azul e grená, são dúvidas para a partida. "Acho que podemos ganhar o jogo, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Não posso negar que são dois jogadores importantes. Vamos a campo com o que temos", disse Guardiola.

O Barça encontra-se em queda de rendimento. Cedeu no fim de semana a liderança do Campeonato Espanhol ao Real Madrid, adversário com quem travará duelo no domingo que vem também no Camp Nou.

A Inter lidera a chave F. Tem meia dúzia de pontos em quatro jogos. Seguem-se o Barça e o Rubin Kazan, ambos com 5. Em último aparece o Dínamo de Kiev (4). Às 15h30, russos e ucranianos medem forças. Quem vencer estará credenciado a desbancar um dos favoritos ao título ainda na fase de grupos.

Outro gigante do futebol europeu também se vê ameaçado. O Liverpool ocupa apenas a terceira posição do Grupo E. Está a seis pontos do líder Lyon e a cinco da Fiorentina, a segunda colocada. Não resta, portanto, alternativa ao time inglês senão vencer o lanterna Debrecen, fora de casa, e torcer para que a equipe italiana tropece nos franceses em Florença.