Gigantes, fortes, cheios de títulos e ruins de briga

Na história do boxe é comum um tempo de estiagem após uma grande geração de pesos pesados. Mas o período pós Mike Tyson, Evander Holyfield e Lennox Lewis começa a perturbar os fãs da nobre arte, principalmente os americanos que não se entusiasmam com os irmãos ucranianos Vitali e Wladimir Klitschko, que juntos somam os cinturões do Conselho, Federação e Organização Mundial de Boxe. Eles são enormes, muito fortes, mas seu desempenho no ringue não atraem os torcedores americanos. Com isso, a solução é levar as disputas por título para a Europa.

Wladimir Klitschko vai lutar em Dusseldorf, na Alemanha, contra o inexpressivo Eddie Chambers. Vitali ainda não tem data para defender o cinturão do CMB, mas já se sabe que não será nos EUA. Em seu último confronto, em 12 de dezembro, contra o gorducho Kevin Johnson, se apresentou na Suíça.

O campeão da Associação Mundial de Boxe é o britânico David Haye, que bateu o gigante russo Nikolay Valuev, de 2,13 metros e 145 quilos, mas a luta foi chata demais, com Haye evitando o combate mais franco. Com isso, a Golden Boy Promotions, que cuida da carreira de Haye, não se aventurou a colocá-lo em ação nos EUA. Preferiu levá-lo para Manchester, onde em 3 de abril, terá pela frente o decadente John Ruiz.

Com tanta gente ruim em ação, Evander Holyfield, aos 47 anos, ainda se considera em condições de buscar o quinto título mundial dos pesados. "The Real Deal" tem combate marcado para 24 de abril, contra um adversário ainda indefinido. Por incrível que possa parecer, apesar do receio de uma contusão mais grave, o mundo do boxe torce por Holyfield.