Gil e Caetano cantam com banda de pagode em Salvador A grande surpresa da noite de ontem no Circuito Dodô, em Salvador, foi a banda de pagode baiano Psirico. Quando passou pelo camarote Expresso 2222, comandado pelo ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e pela mulher dele, Flora Gil, o vocalista do grupo, Márcio Vitor, convidou o cantor e Caetano Veloso para cantar. A dupla puxou Chuva, Suor e Cerveja, um dos sucessos da carreira de Caetano. Não à toa, Vitor foi ao Circuito Dodô (Barra-Ondina) com uma peruca encaracolada: queria homenagear Caetano, relembrando os tempos em que ele se apresentava com os Doces Bárbaros.