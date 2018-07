Gil Rugai passa na 1ª fase de Medicina da UERJ

A segunda etapa do vestibular será realizada em 13 de setembro e a terceira em 6 de dezembro. Somente nessas fases é que o vestibulando irá escolher o curso a que pretende concorrer. O advogado de defesa de Rugai, Fernando José da Costa, afirmou que seu cliente tem interesse em participar das outras etapas da seleção para o curso de Medicina.

Na tarde de ontem, Gil Rugai deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Vila Independência, na zona leste. Ele estava preso desde o meio-dia de terça, obedecendo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que revogou o habeas corpus que o beneficiara. Segundo a assessoria da Secretaria da Administração Penitenciária, ele foi colocado em liberdade em cumprimento ao alvará de soltura expedido pelo 5º Tribunal do Júri de São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, concedeu ao ex-seminarista o direito de permanecer em liberdade aguardando o julgamento.