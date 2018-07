Gil Rugai vai a júri pelo segundo dia nesta terça Terminou em São Paulo por volta do 12h20 o primeiro depoimento do segundo dia de julgamento de Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta no dia 28 de março de 2004. Em nova estratégia da defesa para desclassificar as testemunhas de acusação, o instrutor de voo de Luiz Carlos Rugai na época do crime, Alberto Bazaia Neto, foi relacionado a escândalos de tráfico internacional de drogas. Os advogados de defesa Thiago Anastácio e Marcelo Feller o indagaram sobre a participação dele e da família dele em um esquema de receptação e distribuição de drogas a partir do Aeródromo de Itu, onde Luiz Carlos Rugai praticava aulas de voo.