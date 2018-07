Gilberto Kassab define três novos subprefeitos em SP O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) definiu três novos subprefeitos para as regiões de Pinheiros, Vila Prudente e Pirituba. As mudanças consolidam a perda de poder do secretário de Coordenação das Subprefeituras, Andrea Matarazzo. Das três trocas, duas envolvem indicados por Matarazzo, que não havia sido avisado até ontem sobre as substituições. Em menos de um mês, Matarazzo perdeu três de seus apadrinhados em subprefeituras. A principal mudança ocorrerá em Pinheiros, onde a subprefeitura é responsável pela fiscalização da ocupação do solo de áreas nobres da zona oeste, como Jardins e Vila Madalena. Nilton Nachle, apadrinhado de Matarazzo, deixa o cargo para o coronel da PM Nevoral Alves Bucheroni, que já exerce a chefia de gabinete em Pinheiros. Bucheroni é homem de confiança do prefeito. No lugar de Reinaldo Saccoman, da Vila Prudente, outro indicado por Matarazzo, entra o secretário executivo da Sabesp, Wilson Pedroso, ligado ao vereador e líder de governo na Câmara, José Police Neto (PSDB). Em Pirituba, o novo subprefeito é o tucano Ary Fossen, ex-prefeito de Jundiaí. A indicação foi um pedido do governador José Serra (PSDB) ao prefeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.