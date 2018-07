Gilles Lapouge sobre Ruy Mesquita: ‘Uma porta aberta no país enigmático’

Não me senti nada confiante. Tinha de escrever minha primeira matéria. Como não me sentir intimidado, quase em pânico? Naquele momento, Ruy Mesquita aproximou-se de mim. Tínhamos a mesma idade. Seu sorriso, sim, recordo ainda hoje, através da poeira cinzenta do tempo, seu sorriso simples, caloroso, foi como se uma porta se abrisse naquele grande país enigmático.

Ruy conversou comigo. Conhecia Paris muito bem. Falava um francês excelente. De certa maneira, fizemos os mesmos estudos e tínhamos lido os mesmos livros, de Tocqueville a Karl Marx, de Jean-Paul Sartre a Raymond Aron. Nos dias que se seguiram nos encontramos e retomamos nossa conversa, como dois estudantes mergulhados nos seus sonhos.

Lembro-me de um dia em que ele falou sobre um grande romance de Dostoievski, Os Demônios, em que o escritor relata as aventuras de um grupo de jovens intelectuais russos do fim do czarismo, divididos entre a espiritualidade, os sonhos messiânicos, as tentações do anarquismo, do terrorismo, do niilismo. Ruy via nesse texto uma análise espectral das tragédias que enlutaram a Europa e o mundo inteiro com os dois desastres do nazismo e do comunismo.

Ruy não se contentou em me receber quando cheguei a São Paulo. Ele também me introduziu no seu círculo de amigos que se reunia todas as noites num bar cujo endereço não me recordo, numa ruela próxima da Avenida São Luís. Diversas vezes procurei esse bar quando de minhas viagens a São Paulo, mas jamais o encontrei, ou porque minha memória de vez em quando me prega peças ou porque esse pequeno bar foi arrastado pelo tempo.

Nesse bar fui acolhido com amizade. Lembro-me de um dos amigos de Ruy, que falava um francês irrepreensível. Jamais havia colocado os pés em Paris, mas era capaz de dizer que linha do metrô parisiense era preciso tomar para chegar ao Palácio do Louvre, à igreja da Madeleine ou à estação de Saint Lazare. Os dias eram belos e suaves e Ruy permanecerá para sempre nesses dias luminosos.

Depois de algumas semanas, o doutor Julio Mesquita Filho convidou-me para um fim de semana em sua propriedade em Louveira. Ali, Ruy mostrou-me uma árvore estranha, cujo nome me escapa e cujos frutos nasciam diretamente dos seus galhos. No fim da tarde, jogamos uma partida de handebol. Lutei como o diabo, mas Ruy venceu.

Assim teve início uma amizade que jamais estremeceu e que se renovou sempre, em todas as ocasiões, seja quando Ruy vinha a Paris (raramente), ou quando eu passava alguns dias em São Paulo.

Entre tantas lembranças, gostaria de lembrar esta. Há cerca de 20 anos, Ruy pediu-me para convidar Régis Debray para realizar uma conferência no Estado. Régis aceitou o convite e eu o acompanhei na viagem. Estava curioso para ver o encontro entre Ruy Mesquita e o homem que 20 anos antes fora companheiro de Che Guevara, condenado à morte, encarcerado durante 4 anos, para depois ser libertado.

Ruy convidou-o para jantar. Tive a honra de participar de um bate-papo fascinante entre Ruy e Régis Debray, que considero o mais poderoso pensador da França atual. O espetáculo foi excepcional. Claro que o Debray dos anos 1990 não era mais o Debray que partiu para Cuba em 1966 e produziu uma teoria da guerrilha em sua obra Revolução dentro da Revolução. Mas não admirava menos a impaciência, tolerante e amigável, de Ruy com os intelectuais, mesmo aqueles com uma ideologia diferente ou contrária à sua. Para mim, esta é uma marca da família Mesquita. O pai de Ruy, Julio de Mesquita Filho, não convidou Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir à sua casa em Louveira? Jorge Amado disse-me muitas vezes que, nos momentos mais perigosos de suas lutas, sempre encontrou amizade e apoio junto aos Mesquitas.

O encontro entre Ruy e Debray teve consequências. Retornando à França, Régis passou a enviar regularmente, a cada 15 dias me parece, crônicas esplêndidas, redigidas especialmente para o Estado. Para mim esta é uma bela lembrança. Um dos meus orgulhos.

Cada vez que vinha a São Paulo, encontrava-me com Ruy. Ele me recebia na sua grande sala, sempre amigo, curioso, mesmo que a fadiga o castigasse. Percebia que ele estava um pouco pessimista com relação ao futuro do mundo. Falávamos de política. Às vezes discutíamos, mas eram altercações calorosas. Nem sempre tínhamos a mesma ideia sobre o futuro e, no final, ele parecia querer dizer que eu "era um francês com a cabeça repleta de sonhos utópicos e sociais de um outro século", mas tudo acabava em risos e caçoadas.

Falávamos então de coisas mais importantes do que a política: da sua fazenda, sua família, minha família, seus seringais, etc. Depois eu partia. Voltava a passar pelo grande salão ao lado do seu escritório, desfilando diante dos retratos de todos os Mesquitas que o precederam. E pensava que um dia Ruy estaria ao lado deles, na paz das profundezas. Esse dia chegou.

Estas são as imagens que me surgem, que passam diante dos meus olhos semicerrados como uma paisagem nobre e triste. Toda uma vida de companheirismo, amizade, apesar da distância. Para mim, Ruy Mesquita permanecerá para sempre um dos fios secretos do meu destino. Mesmo que quase sempre tenhamos usado fios de cores diferentes, foi na mesma profissão que criamos nossos tecidos.

Hoje, reina o silêncio. Ruy se foi para o grande país sem geografia nem relógio. Hoje, é uma sombra no céu, a sombra e o rosto ausente daquele que foi meu amigo. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO