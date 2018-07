Gilmar Mendes concede liberdade a Marcos Valério O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu nesta quarta-feira habeas corpus libertando da prisão o empresário Marcos Valério e mais quatro envolvidos na Operação Avalanche, da Polícia Federal. Mendes, segundo o site do STF, entendeu que o decreto de prisão preventiva não apresentava fundamentação suficiente para manter os presos acusados. O presidente do STF estendeu decisão que garantira liberdade a três outros acusados pela PF, na ultima segunda-feira. Valério é acusado de participar de suposto grupo criminoso, formado por empresários e servidores públicos, que praticava extorsão, fraudes fiscais e corrupção. Os outros beneficiados pela decisão do STF foram o advogado Rogério Tolentino e os agentes da PF Daniel Balde, Paulo Endo e Francisco Pellicel Júnior. (Texto de Mair Pena Neto, Edição de Fabio Murakawa)