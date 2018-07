Gilmar Mendes quer União no debate sobre criminalidade O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que a União "nunca quis assumir" a discussão sobre a segurança pública de maneira ampla e sempre faz "auxílios isolados" no setor. Ao se referir à onda de violência em São Paulo, ele afirmou que a questão da criminalidade deve entrar na agenda federal "e sem conversa fiada". "Tem que ter uma política nacional sobre o assunto com a União no papel central", disse Mendes, que participou na tarde desta sexta-feira (9) de evento da Escola da Advocacia Geral da União (EAGU), na capital paulista.