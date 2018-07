Ginásio do Flamengo no Rio é atingido por incêndio Um incêndio atingiu o ginásio de ginástica olímpica localizado dentro da sede do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Bombeiros do Quartel da Gávea já conseguiram controlar as chamas. A fumaça podia ser vista de bairros vizinhos. Não há informações de feridos.