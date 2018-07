Ginecologista é acusado de abusar de pacientes em SP

Segundo a delegada titular da DDM, Fernanda Rangel da Silva Brandão, Andrade negou todas as acusações, mas respondeu a todas as perguntas. Após o depoimento, o médico foi encaminhado ao Centro de Triagem de Presos de Taubaté, onde pode permanecer até por 30 dias, prazo de validade da prisão provisória.

O advogado Sergio Badaró, que defende o médico, afirmou à imprensa, no entanto, que pretende amanhã pedir a reconsideração de um pedido anterior que foi negado pela Justiça, para revogar a prisão de Andrade. O inquérito policial deverá ser encaminhado à Justiça em dez dias.

As investigações sobre os possíveis crimes cometidos por Andrade, na Casa da Mulher Taubateana, ligada à rede pública de saúde do município, começaram em março, depois que três mulheres fizeram boletim de ocorrência contra o ginecologista.

Outras 21 mulheres também foram à polícia denunciá-lo e sua prisão provisória foi pedida. Houve também, na época, a manifestação de um grupo de pacientes do consultório particular do médico, que saiu em sua defesa. O grupo fez uma manifestação diante da DDM, na manhã desta quarta-feira, alegando inocência de Andrade.