Ginecologistas de SP propõem boicote a seguradora A Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp) pretende enviar cartas para todos os ginecologistas do Estado recomendando que não trabalhem com a seguradora Porto Seguro. Segundo o presidente da Sogesp, César Fernandes, a decisão foi tomada depois que a empresa se recusou a negociar o reajuste dos honorários médicos. "Entramos em contato com mais de 40 operadoras de todo o Estado. Algumas já se reuniram conosco, outras estão agendando, mas a Porto Seguro se recusou a conversar. Achamos que nossos associados devem ter conhecimento disso."