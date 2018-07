Gingrich segue no ataque a um dia da primária na Flórida

As pesquisas mostram Romney com uma tranquila vantagem no Estado, apesar dos ataques de Gingrich, que o acusa de ser um elitista amigo de Wall Street.

Gingrich manteve o tom agressivo em comícios e entrevistas nesta segunda-feira, garantindo que continuará na disputa caso seja derrotado no Estado, e prevendo que o eleitorado conservador dos Estados Unidos, afinal, se aglutinará em torno do seu nome.

"A respeito das grandes questões filosóficas, ele (Romney) é para todos os efeitos práticos um liberal, e eu sou um conservador, e é disso que tratará essa luta até a convenção (do Partido Republicano)", disse Gingrich à rede CBS.

A vitória na Flórida pode ser decisiva para Romney, que recebeu na semana passada o apoio de vários líderes conservadores temerosos de que Gingrich, caso seja indicado o candidato, não tenha chances de levar o Partido Republicano a uma vitória contra o democrata Barack Obama na eleição geral de novembro.

A candidatura de Gingrich ganhou força depois da surpreendente e expressiva vitória dele na primária da Carolina do Sul, no dia 21, mas o ex-presidente da Câmara admitiu que os vultosos gastos publicitários da campanha de Romney na Flórida podaram o seu ímpeto.

"Ele pode me enterrar durante um curtíssimo período, com quatro, cinco ou seis vezes mais dinheiro, a maior parte arrecada em Wall Street com os caras que receberam resgates do governo", disse Gingrich à rede ABC.

Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac junto a possíveis eleitores da primária republicana na Flórida, divulgada nesta segunda-feira, mostrou Romney 14 pontos percentuais à frente de Gingrich, com boa participação inclusive junto a leitores que se descrevem como conservadores.

Outras pesquisas também têm indicado vantagem na casa de dois dígitos para Romney sobre Gingrich.

Diante da derrota iminente na Flórida, a campanha de Gingrich se empenha em difundir a ideia de que ele antevê uma disputa prolongada.

"A corrida está apenas começando", disse Martin Baker, diretor nacional de política da campanha de Gingrich, em memorando a jornalistas. "Essa campanha vai continuar por vários meses. A campanha está entrando em uma nova fase, em que as oportunidades não se limitam a um só Estado."

Depois da Flórida, os próximos Estados a realizar eleições primárias serão Nevada, no sábado, seguida por Minnesota, Colorado e Missouri, no dia 7.

Falando a jornalistas nesta segunda-feira, Romney chamou a atenção para a ênfase da campanha de Gingrich na disputa de longo prazo. "Isso é geralmente uma indicação de que você acha que vai perder. Quando você diz 'Vou continuar não importa o que acontecer', isso geralmente não é um bom sinal."

(Reportagem adicional de Sam Youngman e Susan Heavey)