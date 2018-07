Gingrich vence primária na Carolina, embola corrida nos EUA Newt Gringrich ganhou as eleições primárias republicanas para candidato à presidência dos Estados Unidos no estado da Carolina do Sul no sábado e abalou a liderança de Mitt Romney, que ficou em segundo lugar, indicando que a a batalha para a escolha do rival do presidente Barack Obama pode durar meses, não semanas.