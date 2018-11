'Giocondas' gêmeas serão reunidas em exposição no Louvre

Após meio milênio de separação, as duas telas "gêmeas" de Mona Lisa, feitas por Leonardo da Vinci e um de seus aprendizes, serão reunidas em maio, no Museu do Louvre, em Paris. A instituição francesa prepara uma exposição dedicada ao renascentista italiano. A mostra incluirá o surpreendente quadro pintado no mesmo ateliê, na mesma época e só revelado na quarta-feira pelo Museu do Prado.

Especialistas em história da arte demonstram entusiasmo com as perspectivas abertas pela descoberta da Mona Lisa alternativa, que pode ajudar a desvendar alguns dos mistérios que cercam a tela original - entre eles, a sua idade precisa.

O quadro foi recuperado nos acervos do Museu do Prado, que passava por uma reclassificação. A Gioconda "bis" tem dimensões semelhantes às do quadro original - 77 cm por 53 cm, contra 76 cm por 57 cm da reprodução - e foi pintada na mesma espécie de madeira usada por Da Vinci.

A tela era conhecida desde o século 18, chegou a ser exposta no Museu do Prado, mas até aqui era considerada uma reprodução tardia e menos importante. Seu principal "defeito" era um fundo negro, que destoava da paisagem da Toscana pintada por Da Vinci. Mas exames com raios infravermelhos revelaram que a cor negra na realidade cobria a paisagem italiana, que reproduzia a da tela original.

Com a ajuda de restauradores do Louvre, as conclusões dos espanhóis foram confirmadas: o novo quadro é uma "irmã gêmea" da Mona Lisa, provavelmente pintada sob a supervisão de Da Vinci, entre 1503 e 1506.

"Não é uma cópia qualquer. É uma cópia feita no ateliê de Da Vinci", diz Vicent Delieuvin, conservador Museu do Louvre, em Paris, corrigindo-se a seguir: "Não podemos nem falar em cópia. É mais uma versão, feita por um de seus assistentes, ao mesmo tempo que a original".

Especialistas imaginam que a autoria de Gioconda "bis" cabe a um dos dois aprendizes de Da Vinci: Andrea Salai, que além de aluno é considerado por historiadores amante do pintor, ou Francesco Melsi, outro aluno que seguia de perto o trabalho do mestre.