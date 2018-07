Com o objetivo de fomentar, difundir e unir os criadores para o desenvolvimento da raça no Estado de São Paulo, foi criada, no mês passado, em São Paulo (SP), a Associação Paulista dos Criadores de Gir Leiteiro (APCGIL). O presidente do Grupo Publique, Carlos Alberto da Silva, foi nomeado presidente. Tel. (0--11) 9105-2030.