Girafa é equipada com GPS na África

Girafas ameaçadas no oeste da África estão sendo equipadas com coleiras-GPS que permitirão sua localização através de satélites. A iniciativa - noticiada em uma reportagem do jornal britânico The Guardian - pretende ajudar a evitar a extinção do animal. Oito indivíduos receberam as coleiras na semana passada. O projeto de pesquisa, financiado pela Giraffe Conservation Foundation, vai custar £25.000 - o equivalente a R$ 72 mil.