Girafa morre após fugir de circo na Itália

Italianos de Ímola, no norte do país, mal podiam acreditar quando viram uma girafa correndo pelas ruas históricas da cidade. Com cinco metros de altura e 900 quilos, ela provocou o caos após fugir de um circo.

A girafa escapou pela manhã e ficou à solta pela cidade durante mais de três horas. Ela passou por avenidas, danificou o capô alguns carros e começou fugindo galopando de policiais.

Moradores também presenciaram cenas mais calmas, como o animal examinando algumas flores em um jardim, onde uma senhora nem percebeu sua presença.

Mas a confusão acabou em tragédia. Após ser alvejada com dardos tranqüilizantes, a girafa chegou a acordar mas acabou morrendo de ataque cardíaco - aparentemente a dose de anestésico foi forte demais.

O prefeito da cidade culpou o dono do circo, Rinaldo Orfei, pela fuga e ordenou que ele deixasse a área.

Ela afirmou ainda que iria começar uma campanha nacional contra o uso de animais selvagens em circos.

Então, talvez a girafa de Ímola não tenha morrido em vão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.