Girafa recebe tratamento de 'pedicure' na Escócia

Funcionários de um parque natural na Escócia submeteram uma girafa a um serviço de "pedicure" após perceber que seus cascos estavam grandes demais.

A girafa Sophie poderia desenvolver problemas nos tornozelos se seus casos não fossem aparados.

A equipe do parque Blair Drummond Safari and Adventure Park, localizado a uma hora de carro de Edimburgo, notou que os cascos da girafa de 17 anos precisavam ser aparados logo que ela chegou do zoológico de Dudley, na região inglesa de West Midlands, no ano passado.

Eles achavam que os cascos poderiam se desgastar naturalmente com o animal galopando sobre o terreno duro do parque. Mas ao observar que isso não ocorreu, decidiram pela operação de "pedicure".

A equipe de veterinários sedou a girafa e utilizou um alicate de tamanho grande para cortar pedaços dos cascos.

A operação durou uma hora e meia na terça-feira.

Após o efeito dos sedativos, Sophie despertou e se pôs a correr, segundo os funcionários do zoo, mais rápido do que antes.

Ela é uma das quatro girafas do parque escocês, que também tem rinocerontes, zebras, elefante e chimpanzés.