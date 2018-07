Giraffas vai de feijão com arroz nos EUA

A oportunidade de colocar um pé no mercado americano veio com a crise financeira e imobiliária que atingiu o país menos de dois anos atrás. O Giraffas aproveitou o momento para alugar o ponto a um preço mais baixo e conquistar um público que deseja gastar menos com refeições fora do lar. "Há também um movimento crescente em busca de alimentação mais saudável nos Estados Unidos", disse Miccieli à repórter Naiana Oscar. "Estamos atrás desses clientes." Para garantir o sucesso do restaurante de Miami, numa operação arriscada como a de internacionalização, Miccieli optou por manter a unidade sob administração própria, sem franquia. O projeto custou em torno de R$ 1 milhão. E o faturamento anual esperado deve girar em torno de R$ 1,3 milhão. "Primeiro vamos focar bem em Miami e, se der certo, vamos para outros mercados."

Número

US$ 1,6 bilhão

é o valor investido na organização das Olimpíadas de Inverno de Vancouver. O governo canadense contribuiu com cerca de US$ 400 milhões, 24% do total. O restante veio da iniciativa privada.

A Infinity Bio ainda procura seu eixo

Às voltas com um passivo de R$ 700 milhões, a Infinity Bio Energy, produtora de álcool controlada pelo fundos de private equity americanos Kidds & Company e OCH -Ziff, e pelo empresário Sérgio Thompson Flores, ainda está em busca de uma solução para seus problemas. Em recuperação judicial desde junho de 2009, a Infinity trabalha com duas alternativas principais, aprovadas pelos credores, para voltar a respirar: a primeira é a venda de uma de suas cinco usinas, a Naviraí, em Mato Grosso do Sul, avaliada em R$ 500 milhões.

Infinity Bio 2

A outra seria a entrada de um novo investidor, já que os atuais controladores não parecem muito dispostos a colocar dinheiro novo no negócio. A empresa está sendo assessorada pelo escritório de advocacia Felsberg & Associados, e pela Íntegra, especializada em reestruturação de empresas.

"Houve problemas e os respondemos rapidamente. Não fomos evasivos nem sonegamos informação"

Akio Toyoda, CEO da Toyota, convocado pelo Congresso dos EUA, para explicar o recall de mais de 8 milhões de veículos

Tigre prepara-se para crescer 15% em 2010

A catarinense Tigre, líder do mercado nacional de tubos e conexões, já separou R$ 200 milhões para seu programa de investimentos em 2010. Está previsto um crescimento de vendas de 15%, puxado pelo aquecimento do setor de construção civil, principal mercado da empresa de Joinville. De acordo com Evaldo Dreher, presidente da Tigre, os recursos serão aplicados no aumento da capacidade produtiva das oito fábricas no Brasil, em P & D, em ações de marketing e nos planos de expansão no exterior, onde conta com 10 plantas espalhadas por 10 países. Em seu último balanço, a Tigre, que emprega 6,2 mil funcionários, registrou receitas de R$ 2,3 bilhões.

Número

R$ 10,6 bilhões

foi o faturamento da Embratel em 2009. É um crescimento de 8,6% sobre o ano anterior.

Orgânicos brasileiros em Nurenberg

Com um consumo de US$ 46 bilhões no ano passado, o mercado de produtos orgânicos está em expansão no mundo inteiro, incluindo o Brasil. No ano passado, o faturamento das empresas brasileiras que atuam no setor ficou em torno de US$ 300 milhões. E o segmento, que antes era conhecido por uma produção semiartesanal, explorado por pequenos empreendedores, passou a atrair gente grande, que já está operando no mercado interno com marcas próprias. É o caso de empresas como a rede Pão de Açúcar, com a linha Taeq, e gigantes da indústria de alimentos, como a Nestlé, dona da Sollys.

Orgânicos 2

Quinto maior produtor do mundo, o Brasil quer pegar carona na onda da alimentação saudável. Reunido no projeto Organics Brasil, formado por iniciativa do Instituto Paraná Desenvolvimento (IPD) e da Apex-Brasil, um grupo de 74 empresas está participando da Biofach Nurenberg, maior feira mundial do setor, que se encerra no próximo sábado em Nurenberg, na Alemanha. Segundo Ming Chao Liu, gestor do Organics Brasil, a delegação brasileira deverá fechar na feira contratos de US$ 40 milhões.

Consultoria para entrar no terceiro setor

O crescimento do terceiro setor, que já movimenta R$ 10 bilhões por ano no Brasil, levou a paulista DBM, especializada em RH, a criar um núcleo para preparar executivos interessados em atuar na área. O núcleo oferecerá desde palestras e reuniões individuais até serviços de recolocação para quem quiser trocar a chamada selva dos negócios pelo terceiro setor.