Gisele Bundchen planta árvore no Rio e diz que recursos são 'finitos'

"Os recursos naturais são finitos e é importante saber que a gente precisa preservar, a gente precisa se educar para a gente fazer um futuro melhor para todos nós, para conseguir viver neste planeta maravilhoso", afirmou a modelo, que também é embaixadora da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Gisele plantou a primeira de 50 mil árvores que farão parte de um projeto liderado por uma ONG ambiental no Rio de Janeiro. A cidade vai sediar neste mês a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

Segundo a modelo, é importante conscientizar e educar sobre o que realmente está acontecendo no mundo e qual é o impacto do ser humano no meio ambiente, e o que pode ser feito.

(Reportagem da Reuters TV)