Glaxo e Pfizer formam empresa para tratamento da AIDS

A Glaxo terá inicialmente uma fatia de 85 por cento na nova empresa, enquanto a Pfizer ficará com 15 por cento, mas essa proporção pode mudar de acordo com as vendas futuras e o desenvolvimento de produtos.

A junção realça uma crescente tendência de colaboração entre grandes companhias farmacêuticas no processo de desenvolvimento de novas drogas.

Ambas informaram nesta quinta-feira que o novo negócio será mais sustentável e abrangente do que a atuação individual de cada de uma, e que assumirá uma participação de 19 por cento do crescente mercado de tratamentos da AIDS.

"Ambas as companhias estão enfrentando algumas pressões na área do HIV", disse Damien Conove, analista da Morningstar. "O Selzentry (da Pfizer) não está se saindo tão bem como provavelmente poderia se tivesse mais recursos à disposição ... A GSK está sendo fortemente atingida pela Gilead e pela Bristol."

A nova companhia terá 11 produtos comercializados --incluindo os mais vendidos da Glaxo, Combivir e Epzicom--, que juntos geraram vendas de 1,6 bilhão de libras (2,4 bilhões de dólares) no ano passado, além de um conjunto de seis novos medicamentos, do qual quatro estão na metade do estágio de desenvolvimento.

Um dos objetivos será desenvolver terapias combinadas de dose fixa, utilizando drogas novas e já existentes.

O novo empreendimento --que será nomeado assim que iniciar as operações no final do ano-- contratará serviços de pesquisa e desenvolvimento diretamente da Glaxo e da Pfizer, e as duas também serão responsáveis pela fabricação dos medicamentos.